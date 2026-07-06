Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бундесвер планирует закупить до 500 беспилотников с дальностью полета не менее 1000 километров.
- Вооруженные силы Германии намерены привести закупленные беспилотники в боеготовность к 2029 году.
- В этом году Германия, вероятно, разместит заказ на закупку беспилотников, среди претендентов на контракт — Rheinmetall, Airbus в сотрудничестве с Kratos и немецкий стартап Helsing.
БЕРЛИН, 6 июл - РИА Новости. Бундесвер (ВС ФРГ) намерен закупить до 500 беспилотников с дальностью полета не менее 1000 километров, сообщает газета Handelsblatt.
"БПЛА... имеют дальность полета не менее 1000 километров… В общей сложности бундесвер планирует закупить до 500 таких беспилотников", - говорится в публикации.
Уточняется, что вооруженные силы Германии планируют привести эти аппараты в боеготовность к 2029 году.
Высокопоставленный представитель оборонной отрасли сообщил, что Германия, скорее всего, уже в этом году закупит у одного из производителей около 100 таких дронов. Другой источник Handelsblatt утверждает, что заказ будет размещен в этом году, но предполагает, что выбранный производитель получит контракт не на 100 аппаратов, а примерно на 10, и вооруженные силы приобретут их для испытаний.
Сообщается, что на рассмотрении могут находится совместные разработки немецкого оборонного концерна Rheinmetall и австралийского подразделения американского Boeing (БПЛА MQ-28 Ghost Bat), а также коллективный проект европейского авиаконцерна Airbus и американского стартапа Kratos (БПЛА Valkyrie). Третьим возможным претендентом на заказ, по данным газеты, является немецкий оборонный стартап Helsing, который разрабатывает беспилотник CA-1 вместе с компанией Hensoldt.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.