Бундесвер намерен закупить до 500 беспилотников, пишут СМИ

Высокопоставленный представитель оборонной отрасли сообщил, что Германия, скорее всего, уже в этом году закупит у одного из производителей около 100 таких дронов. Другой источник Handelsblatt утверждает, что заказ будет размещен в этом году, но предполагает, что выбранный производитель получит контракт не на 100 аппаратов, а примерно на 10, и вооруженные силы приобретут их для испытаний.