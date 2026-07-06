Абсурдное решение Британии против России вызвало изумление на Западе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен раскритиковал стремление Великобритании запретить российские мультфильмы.
- Группа из 50 депутатов палаты общин потребовала запретить мультфильм «Маша и Медведь», увидев в нем «российскую пропаганду».
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен раскритиковал стремление Великобритании запретить российские мультфильмы.
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"Во все более авторитарной и русофобской Британии уже даже мультики должны быть запрещены", — написал он в социальной сети X.
В четверг газета The Guardian сообщила, что группа из 50 депутатов палаты общин потребовала запретить мультфильм "Маша и Медведь", увидев в нем "российскую пропаганду". Предложение поступило после покупки американской компанией Netflix прав на еще два сезона анимационного проекта. Идея запретить сериал вызвала бурную реакцию пользователей в соцсети X, само предложение расценили как мелочное, а выдвинувших ее депутатов назвали неудачниками.
"Маша и Медведь" — анимационный проект студии Animaccord, переведен более чем на 40 языков и вещается почти в каждом уголке Земли ведущими медиакомпаниями мира. В апреле 2020 года он вошел в пятерку самых любимых развлекательных брендов в мире.