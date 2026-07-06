Абсурдное решение Британии против России вызвало изумление на Западе

"Маша и Медведь" — анимационный проект студии Animaccord, переведен более чем на 40 языков и вещается почти в каждом уголке Земли ведущими медиакомпаниями мира. В апреле 2020 года он вошел в пятерку самых любимых развлекательных брендов в мире.