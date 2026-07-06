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В Псковской области нейтрализовали несколько беспилотников - РИА Новости, 06.07.2026
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11:37 06.07.2026 (обновлено: 11:47 06.07.2026)
В Псковской области нейтрализовали несколько беспилотников

В Псковской области нейтрализовали несколько БПЛА с поражающими элементами

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2"
Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
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Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минувшей ночью над Псковской областью было нейтрализовано несколько БПЛА, начиненных поражающими элементами.
  • Губернатор Михаил Ведерников призвал жителей быть внимательными и осторожными и не приближаться к обломкам БПЛА.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл – РИА Новости. Несколько БПЛА было нейтрализовано минувшей ночью над Псковской областью, все они были начинены поражающими элементами для нанесения максимального урона, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
"Прошедшей ночью над регионом вновь нейтрализовано несколько БПЛА противника. Обращаю внимание: все БПЛА были начинены поражающими элементами для нанесения максимального урона людям", - написал он в своем канале на платформе "Макс".
Губернатор просит жителей быть внимательными и осторожными.
"При звуках полета или падения БПЛА, а также при звуках работы ПВО не подходите к окнам, не выходите на улицу, ни в коем случае не приближайтесь к обломкам", - отметил глава региона.
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БезопасностьПсковская область
 
 
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