В Псковской области нейтрализовали несколько беспилотников

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл – РИА Новости. Несколько БПЛА было нейтрализовано минувшей ночью над Псковской областью, все они были начинены поражающими элементами для нанесения максимального урона, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

"При звуках полета или падения БПЛА, а также при звуках работы ПВО не подходите к окнам, не выходите на улицу, ни в коем случае не приближайтесь к обломкам", - отметил глава региона.