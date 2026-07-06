В Псковской области нейтрализовали несколько беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минувшей ночью над Псковской областью было нейтрализовано несколько БПЛА, начиненных поражающими элементами.
- Губернатор Михаил Ведерников призвал жителей быть внимательными и осторожными и не приближаться к обломкам БПЛА.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл – РИА Новости. Несколько БПЛА было нейтрализовано минувшей ночью над Псковской областью, все они были начинены поражающими элементами для нанесения максимального урона, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
"Прошедшей ночью над регионом вновь нейтрализовано несколько БПЛА противника. Обращаю внимание: все БПЛА были начинены поражающими элементами для нанесения максимального урона людям", - написал он в своем канале на платформе "Макс".
Губернатор просит жителей быть внимательными и осторожными.
"При звуках полета или падения БПЛА, а также при звуках работы ПВО не подходите к окнам, не выходите на улицу, ни в коем случае не приближайтесь к обломкам", - отметил глава региона.
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