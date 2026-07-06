В Херсонской области отразили массированную атаку беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над Херсонской областью сбито 17 ударных БПЛА противника.
- Массированная атака ВСУ отражена силами ПВО и мобильных огневых групп.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Отражена массированная атака ВСУ на Херсонскую область, ночью сбито 17 ударных БПЛА, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"За минувшую ночь над Херсонской областью сбиты 17 ударных БПЛА противника. Очередная массированная атака ВСУ отражена силами ПВО и мобильных огневых групп", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
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