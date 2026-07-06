В Белгороде беспилотник нанес удар по многоквартирному дому

БЕЛГОРОД, 6 июл - РИА Новости. Украинский FPV-дрон нанес удар по многоквартирному дому в Белгороде, предварительно, никто не пострадал, сообщил оперштаб по Белгородской области.

В ведомстве добавили, что оперативные службы работают на месте. Информация о других последствиях уточняется.