В Белгороде беспилотник нанес удар по многоквартирному дому

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинский FPV-дрон нанес удар по многоквартирному дому в Белгороде.
- Предварительно, никто не пострадал, повреждено остекление.
БЕЛГОРОД, 6 июл - РИА Новости. Украинский FPV-дрон нанес удар по многоквартирному дому в Белгороде, предварительно, никто не пострадал, сообщил оперштаб по Белгородской области.
В ведомстве добавили, что оперативные службы работают на месте. Информация о других последствиях уточняется.
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