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В Белгороде беспилотник нанес удар по многоквартирному дому - РИА Новости, 06.07.2026
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09:15 06.07.2026 (обновлено: 09:16 06.07.2026)
В Белгороде беспилотник нанес удар по многоквартирному дому

В Белгороде украинский FPV-дрон нанес удар по многоквартирному дому

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинский FPV-дрон нанес удар по многоквартирному дому в Белгороде.
  • Предварительно, никто не пострадал, повреждено остекление.
БЕЛГОРОД, 6 июл - РИА Новости. Украинский FPV-дрон нанес удар по многоквартирному дому в Белгороде, предварительно, никто не пострадал, сообщил оперштаб по Белгородской области.
Белгороде FPV-дрон ВСУ нанес удар по многоквартирному дому. Предварительно, никто не пострадал. В результате детонации повреждено остекление", - говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе "Макс".
В ведомстве добавили, что оперативные службы работают на месте. Информация о других последствиях уточняется.
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