В Орловской области уничтожили восемь украинских БПЛА

БРЯНСК, 6 июл - РИА Новости. Восемь украинских БПЛА уничтожены за ночь над Орловской областью, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Губернатор уточнил, что повреждений и пострадавших нет. По его словам, на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.