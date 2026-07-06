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В Орловской области уничтожили восемь украинских БПЛА - РИА Новости, 06.07.2026
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08:57 06.07.2026
В Орловской области уничтожили восемь украинских БПЛА

За ночь над Орловской областью сбили восемь дронов ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Над Орловской областью уничтожены восемь украинских БПЛА за ночь.
  • Повреждений и пострадавших нет.
БРЯНСК, 6 июл - РИА Новости. Восемь украинских БПЛА уничтожены за ночь над Орловской областью, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
"За прошедшую ночь над Орловской областью уничтожены восемь вражеских БПЛА", - написал Клычков на платформе "Макс".
Губернатор уточнил, что повреждений и пострадавших нет. По его словам, на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьОрловская областьАндрей КлычковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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