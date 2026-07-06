В Орловской области уничтожили восемь украинских БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над Орловской областью уничтожены восемь украинских БПЛА за ночь.
- Повреждений и пострадавших нет.
БРЯНСК, 6 июл - РИА Новости. Восемь украинских БПЛА уничтожены за ночь над Орловской областью, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
"За прошедшую ночь над Орловской областью уничтожены восемь вражеских БПЛА", - написал Клычков на платформе "Макс".
Губернатор уточнил, что повреждений и пострадавших нет. По его словам, на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.