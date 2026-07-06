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Бывший бутафор Большого театра собирает дроны для группировки "Север" - РИА Новости, 06.07.2026
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Бывший бутафор Большого театра собирает дроны для группировки "Север"

Бывший бутафор собрал около тысячи дронов для группировки "Север"

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРоссийский беспилотный летательный аппарат
Российский беспилотный летательный аппарат - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Инженер-техник мастерской БПЛА группировки войск «Север» с позывным Ювелир собрал с командой около тысячи дронов.
  • Навыки работы с металлом, полученные в Большом театре, оказались востребованы в военной сфере.
  • Мастерская группировки войск «Север» обеспечивает подразделения корпуса всеми видами беспилотников, поставляя в сутки до 600 дронов.
БЕЛГОРОД, 6 июл - РИА Новости. Бывший специалист по созданию реквизита и декораций Большого театра, а ныне инженер-техник мастерской БПЛА группировки войск "Север" с позывным Ювелир, рассказал РИА Новости, что собрал с командой около тысячи дронов.
"Мой позывной Ювелир. По должности я инженер-техник. Отучился я на дизайнера, дальше работал в Большом театре. Бутафор, делал декорации, я работал именно с металлом, то есть доспехи, оружие. У меня еще увлечение было – занимался ювелиркой, то есть занимался военно-исторической реконструкцией, и делали мы реплики исторических украшений", - сообщил он.
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По словам Ювелира, его навыки работы с металлом оказались востребованы в военной сфере. Через руки его команды с февраля прошло около тысячи дронов. Внешний вид аппаратов имеет для него особое значение – наклейки для дронов он печатает на принтере, а первую партию беспилотников "Перун" они даже красили.
"Всегда на принтере распечатываю наклейки. Для меня основная задача, чтобы дрон был не только рабочий, но и выглядел красиво, потому что я же художник. Первую партию "Перунов" мы даже красили, чтобы они хорошо выглядели", - добавил он.
Ювелир признался, что ему понравилось работать с БПЛА. По завершении конфликта у него пока нет однозначного решения – вернуться к работе в театре или продолжить работу по новой специальности.
Мастерская группировки войск "Север" обеспечивает подразделения корпуса всеми видами беспилотников, поставляя в сутки до 600 дронов и работая круглосуточно в три смены.
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