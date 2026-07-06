Бывший бутафор Большого театра собирает дроны для группировки "Север"

Краткий пересказ от РИА ИИ Инженер-техник мастерской БПЛА группировки войск «Север» с позывным Ювелир собрал с командой около тысячи дронов.

Навыки работы с металлом, полученные в Большом театре, оказались востребованы в военной сфере.

Мастерская группировки войск «Север» обеспечивает подразделения корпуса всеми видами беспилотников, поставляя в сутки до 600 дронов.

БЕЛГОРОД, 6 июл - РИА Новости. Бывший специалист по созданию реквизита и декораций Большого театра, а ныне инженер-техник мастерской БПЛА группировки войск "Север" с позывным Ювелир, рассказал РИА Новости, что собрал с командой около тысячи дронов.

"Мой позывной Ювелир. По должности я инженер-техник. Отучился я на дизайнера, дальше работал в Большом театре . Бутафор, делал декорации, я работал именно с металлом, то есть доспехи, оружие. У меня еще увлечение было – занимался ювелиркой, то есть занимался военно-исторической реконструкцией, и делали мы реплики исторических украшений", - сообщил он.

По словам Ювелира, его навыки работы с металлом оказались востребованы в военной сфере. Через руки его команды с февраля прошло около тысячи дронов. Внешний вид аппаратов имеет для него особое значение – наклейки для дронов он печатает на принтере, а первую партию беспилотников "Перун" они даже красили.

"Всегда на принтере распечатываю наклейки. Для меня основная задача, чтобы дрон был не только рабочий, но и выглядел красиво, потому что я же художник. Первую партию "Перунов" мы даже красили, чтобы они хорошо выглядели", - добавил он.

Ювелир признался, что ему понравилось работать с БПЛА. По завершении конфликта у него пока нет однозначного решения – вернуться к работе в театре или продолжить работу по новой специальности.