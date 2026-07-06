Боец рассказал, как сбивал американский дрон "Марсианин"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пулеметчик мобильной огневой группы «Центра» Андрей Улиткин сбил американский бесшумный дрон «Марсианин».
- Улиткин также сбил дрон «Хорнет», но не было времени его забрать, так как шло сопровождение колонн.
- По словам бойца, системная работа по сопровождению и защите колонн от атак вражеских БПЛА приносит свои плоды, и важно иметь слаженный экипаж и сохранять хладнокровие.
ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Пулеметчик мобильной огневой группы "Центра" Андрей Улиткин показал фрагменты сбитого бесшумного американского дрона "Марсианин" и рассказал РИА Новости, как сбивал его, а также бензиновый "Хорнет".
По словам бойца, системная работа по сопровождению и защите колонн от атак вражеских БПЛА приносит свои плоды.
"Вот один из них сбитый, американский, называется "Марсианин". Двигается бесшумно, зачастую заходит в спину. Выстрелов 100 ушло примерно, брали на опережение. Дистанция была метров 60-70. Мы двигались, обнаружили, остановились, ликвидировали", - рассказал пулеметчик.
Боец отметил, что важно иметь слаженный экипаж и сохранять хладнокровие, и показал фрагменты хвостовой части сбитого беспилотника, а также электродвигатель и аккумуляторные элементы.
"Это первый (сбитый - ред.) такой дрон, бесшумный. Еще "Хорнет" бензиновый сбили, ему в хвост попали. Но, не было времени его забирать, шло сопровождение колонн", - добавил Улиткин.
По его словам, появление бесшумных дронов требует от расчетов мобильных огневых групп максимального внимания и точной реакции.