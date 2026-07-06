Боец рассказал, как сбивал американский дрон "Марсианин"

Краткий пересказ от РИА ИИ Пулеметчик мобильной огневой группы «Центра» Андрей Улиткин сбил американский бесшумный дрон «Марсианин».

Улиткин также сбил дрон «Хорнет», но не было времени его забрать, так как шло сопровождение колонн.

По словам бойца, системная работа по сопровождению и защите колонн от атак вражеских БПЛА приносит свои плоды, и важно иметь слаженный экипаж и сохранять хладнокровие.

ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Пулеметчик мобильной огневой группы "Центра" Андрей Улиткин показал фрагменты сбитого бесшумного американского дрона "Марсианин" и рассказал РИА Новости, как сбивал его, а также бензиновый "Хорнет".

По словам бойца, системная работа по сопровождению и защите колонн от атак вражеских БПЛА приносит свои плоды.

"Вот один из них сбитый, американский, называется "Марсианин". Двигается бесшумно, зачастую заходит в спину. Выстрелов 100 ушло примерно, брали на опережение. Дистанция была метров 60-70. Мы двигались, обнаружили, остановились, ликвидировали", - рассказал пулеметчик.

Боец отметил, что важно иметь слаженный экипаж и сохранять хладнокровие, и показал фрагменты хвостовой части сбитого беспилотника, а также электродвигатель и аккумуляторные элементы.

"Это первый (сбитый - ред.) такой дрон, бесшумный. Еще "Хорнет" бензиновый сбили, ему в хвост попали. Но, не было времени его забирать, шло сопровождение колонн", - добавил Улиткин.