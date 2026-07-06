Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ударные БПЛА группировки войск «Север» уничтожили в Сумской области хорватскую 128-мм реактивную установку RAK-SA-12 на шасси армейского внедорожника «Хамви» (HMMWV) ВСУ.
- Успешное выявление и нейтрализация вражеской техники стали возможны благодаря слаженной работе разведывательных подразделений и операторов ударных беспилотников.
КУРСК, 6 июл – РИА Новости. Ударные БПЛА группировки войск "Север" уничтожили в Сумской области хорватскую 128-мм реактивную установку RAK-SA-12 на шасси армейского внедорожника "Хамви" (HMMWV) ВСУ, сообщил РИА Новости командир роты беспилотных систем с позывным Грот.
"В Сумской области в ходе нескольких огневых ударов, осуществленных с применением ударных беспилотных летательных аппаратов различных типов, был ликвидирован армейский внедорожник HMMWV Вооруженных Сил Украины, с установленным хорватским РСЗО RAK-SA-12", – сообщил агентству командир роты беспилотных систем "Севера" с позывным Грот.
Он отметил, что успешное выявление и нейтрализация вражеской техники стали возможны благодаря слаженной работе разведывательных подразделений и операторов ударных беспилотников.
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22 июня 2022, 17:18