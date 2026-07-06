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Бойцы "Севера" уничтожили более 70 целей в Харьковской области за июнь - РИА Новости, 06.07.2026
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07:33 06.07.2026
Бойцы "Севера" уничтожили более 70 целей в Харьковской области за июнь

ВС России за июнь уничтожили более 70 целей в Харьковской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения СВО
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки «Север» за июнь уничтожили более 70 целей в Харьковской области.
  • Уничтожены склады и грузы гексакоптеров «Баба-яга», а также полевые пункты хранения и точки выгрузки горюче-смазочных материалов, провианта и боекомплекта.
  • Все маршруты снабжения противника находятся под постоянным контролем воздушной разведки, что лишает подразделения ВСУ обеспечения и снижает их возможности к ведению обороны.
БЕЛГОРОД, 6 июл - РИА Новости. Подразделения беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки "Север" за июнь уничтожили более 70 целей в Харьковской области, включая склады и грузы гексакоптеров "Баба-яга", сообщил РИА Новости офицер с позывным Карта.
"В ходе боевой работы подразделений БПС 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" были уничтожены полевые пункты хранения и точки выгрузки горюче-смазочных материалов, провианта и боекомплекта. Только за июнь расчетами беспилотных систем было уничтожено более 70 целей в Харьковской области", - рассказал начальник отделения планирования и противодействия БПС 11 АК.
Он добавил, что все маршруты снабжения противника находятся под постоянным контролем воздушной разведки. По его словам, автотранспорт и роботизированные тележки уничтожаются сразу после обнаружения, а при их сопровождении операторы выявляют точки выгрузки и временные пункты хранения.
Карта отметил, что коптеры с системой отсекателя боевой части также пресекают попытки доставки материальных средств гексакоптерами формата "Баба Яга" на линии боевого соприкосновения.
После передачи координат ударным расчетам цели поражаются осколочно-фугасными и зажигательными боеприпасами, уточнил он. В результате ежедневной работы операторов, подчеркнул офицер, ликвидируются десятки объектов снабжения, что лишает подразделения ВСУ обеспечения и снижает их возможности к ведению обороны.
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