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В Ивановской области объявили режим опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 06.07.2026
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В Ивановской области объявили режим опасности атаки БПЛА

На всей территории Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМодульное укрытие
Модульное укрытие - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ивановской области объявлен режим опасности атаки БПЛА.
  • Система предупреждения атак приведена в действие, спецслужбы отслеживают оперативную обстановку.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Режим опасности атаки БПЛА объявлен в Ивановской области, сообщило региональное правительство.
"Оперативный штаб. Ивановская область: В регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.
Уточняется, что система предупреждения атак приведена в действие, спецслужбы отслеживают оперативную обстановку.
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