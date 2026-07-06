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Средства ПВО уничтожили 116 украинских беспилотников - РИА Новости, 06.07.2026
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20:55 06.07.2026 (обновлено: 21:01 06.07.2026)
Средства ПВО уничтожили 116 украинских беспилотников

МО: силы ПВО за 12 часов перехватили и уничтожили над РФ 116 украинских дронов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дежурные средства российской ПВО с 08:00 до 20:00 мск понедельника сбили 116 украинских беспилотников.
  • Дроны были уничтожены над несколькими областями России, Краснодарским краем, Московским регионом, Башкортостаном, Крымом, Азовским и Черным морями.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 08.00 до 20.00 мск понедельника сбили 116 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
«

"В течение дня в период с 08.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 116 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

Как уточнили в Минобороны, дроны были уничтожены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Омской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Башкортостаном, Крымом, Азовским и Черным морями.
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22 июня 2022, 17:18
 
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