Средства ПВО уничтожили 116 украинских беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дежурные средства российской ПВО с 08:00 до 20:00 мск понедельника сбили 116 украинских беспилотников.
- Дроны были уничтожены над несколькими областями России, Краснодарским краем, Московским регионом, Башкортостаном, Крымом, Азовским и Черным морями.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 08.00 до 20.00 мск понедельника сбили 116 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
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"В течение дня в период с 08.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 116 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Как уточнили в Минобороны, дроны были уничтожены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Омской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Башкортостаном, Крымом, Азовским и Черным морями.
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