На подлете к Курчатову уничтожили 12 украинских беспилотников

«

"Накануне ночью враг пытался атаковать энергоблок Курской АЭС-2. Всего нашими силами ПВО и РЭБ подавлено и уничтожено 12 украинских БПЛА, которые направлялись в сторону Курчатова. По предварительной информации, один беспилотник ударил по градирне строящегося второго энергоблока АЭС-2. К счастью, система охладительной башни еще не запущена в эксплуатацию", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.