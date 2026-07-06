На подлете к Курчатову уничтожили 12 украинских беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ПВО и РЭБ уничтожили и подавили 12 украинских БПЛА, которые направлялись в сторону Курчатова.
- Один беспилотник ударил по градирне строящегося второго энергоблока Курской АЭС-2.
КУРСК, 6 июл - РИА Новости. ПВО и РЭБ накануне ночью уничтожили и подавили 12 украинских БПЛА, которые направлялись в сторону курского города Курчатова, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
В понедельник гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ минувшей ночью совершили удар беспилотником по градирне строящегося энергоблока №2 Курской АЭС-2,
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"Накануне ночью враг пытался атаковать энергоблок Курской АЭС-2. Всего нашими силами ПВО и РЭБ подавлено и уничтожено 12 украинских БПЛА, которые направлялись в сторону Курчатова. По предварительной информации, один беспилотник ударил по градирне строящегося второго энергоблока АЭС-2. К счастью, система охладительной башни еще не запущена в эксплуатацию", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
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