В Новгородской области уничтожили шесть беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над Новгородской областью уничтожено шесть беспилотников.
- Жителей предупредили об опасности БПЛА и возможных перебоях с интернетом.
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 июл - РИА Новости. Шесть беспилотников уничтожено над Новгородской областью, сообщил губернатор Александр Дронов.
"Сегодня ночью над Новгородской областью отражена атака шести БПЛА", - написал Дронов в своем канале на платформе "Макс".
Он напомнил, что при обнаружении обломков БПЛА приближаться к ним нельзя, а следует сообщить о находке по номеру 112.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) сообщила жителям об опасности БПЛА в понедельник утром и предупредила о возможных перебоях с интернетом.