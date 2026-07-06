ПВО за сутки сбила 811 беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ Силы ПВО за сутки уничтожили 811 беспилотников.

Также были сбиты девять управляемых авиационных бомб ВСУ.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Силы ПВО за сутки уничтожили 811 беспилотников и девять управляемых авиационных бомб ВСУ, сообщило Минобороны России

"Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб и 811 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.