ПВО за сутки сбила 811 беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за сутки уничтожили 811 беспилотников.
- Также были сбиты девять управляемых авиационных бомб ВСУ.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Силы ПВО за сутки уничтожили 811 беспилотников и девять управляемых авиационных бомб ВСУ, сообщило Минобороны России
"Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб и 811 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18