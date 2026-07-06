В Нижегородской области будут продавать бензин по QR-кодам и госномерам

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"Будет определена пилотная территория региона, где отработаем механизм отпуска топлива по QR-кодам, чтобы справедливо распределять бензин в условиях его дефицита и гарантировать каждому, что он точно сможет заправить определенный объем топлива в фиксированный срок на конкретных АЗС. После отладки системы при необходимости сможем масштабировать ее на весь регион", - сообщил Никитин в своем Telegram-канале.