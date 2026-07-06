В Нижегородской области будут продавать бензин по QR-кодам и госномерам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Нижегородской области для сокращения очередей на заправках введут систему продажи бензина по четным и нечетным числам в зависимости от госномера автомобиля.
- Будет ограничен отпуск бензина на АЗС до 40 литров в одни руки, разрешено продавать топливо в канистры для водного транспорта на некоторых заправках региона.
- Определят пилотную территорию для отработки механизма отпуска топлива по QR-кодам.
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Бензин на заправках Нижегородской области для сокращения очередей будут продавать по четным и нечетным числам владельцам автомобилей в зависимости от госномера, также будет пробно введен отпуск топлива по QR-кодам, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
По его словам, в ходе совещания оперштаба по обстановке в Нижегородской области решено ограничить отпуск бензина на АЗС до 40 литров в одни руки и разрешить продавать топливо в канистры для водного транспорта на некоторых заправках региона.
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"Будет определена пилотная территория региона, где отработаем механизм отпуска топлива по QR-кодам, чтобы справедливо распределять бензин в условиях его дефицита и гарантировать каждому, что он точно сможет заправить определенный объем топлива в фиксированный срок на конкретных АЗС. После отладки системы при необходимости сможем масштабировать ее на весь регион", - сообщил Никитин в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что для сокращения очередей также прорабатывается продажа бензина по четным дням автомобилей с госномерами, начинающимися с цифр 0, 2, 4, 6, 8, и по нечетным дням - для машин с номерами, начинающимися с цифр 1, 3, 5, 7, 9.