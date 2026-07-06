Белгородский губернатор рассказал о состоянии девочки, пострадавшей от БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Годовалая девочка получила множественные непроникающие осколочные ранения лица, шеи, головы и грудной клетки, ее состояние оценивается как тяжелое.
- Десятилетний мальчик получил минно-взрывную травму и акубаротравму.
БЕЛГОРОД, 6 июл - РИА Новости. Медики оценивают состояние девочки, раненой при ударе дроном ВСУ по автобусу под Белгородом, как тяжелое, пострадавший мальчик получил минно-взрывную травму и акубаротравму сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
"У годовалой девочки диагностированы множественные непроникающие осколочные ранения лица, шеи, головы и грудной клетки. Медики оценивают ее состояние как тяжелое. Десятилетний мальчик получил минно-взрывную травму и акубаротравму. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал Шуваев на платформе "Макс".
Раненые дети госпитализированы. Кроме того, в больницу для обследования доставлены еще трое пострадавших. Одна женщина, помощь которой медики оказали на месте, от поездки в медучреждение отказалась.