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Белгородский губернатор рассказал о состоянии девочки, пострадавшей от БПЛА - РИА Новости, 06.07.2026
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15:59 06.07.2026 (обновлено: 17:20 06.07.2026)
Белгородский губернатор рассказал о состоянии девочки, пострадавшей от БПЛА

Девочка, пострадавшая от БПЛА под Белгородом находится в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Годовалая девочка получила множественные непроникающие осколочные ранения лица, шеи, головы и грудной клетки, ее состояние оценивается как тяжелое.
  • Десятилетний мальчик получил минно-взрывную травму и акубаротравму.
БЕЛГОРОД, 6 июл - РИА Новости. Медики оценивают состояние девочки, раненой при ударе дроном ВСУ по автобусу под Белгородом, как тяжелое, пострадавший мальчик получил минно-взрывную травму и акубаротравму сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
"У годовалой девочки диагностированы множественные непроникающие осколочные ранения лица, шеи, головы и грудной клетки. Медики оценивают ее состояние как тяжелое. Десятилетний мальчик получил минно-взрывную травму и акубаротравму. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал Шуваев на платформе "Макс".
Раненые дети госпитализированы. Кроме того, в больницу для обследования доставлены еще трое пострадавших. Одна женщина, помощь которой медики оказали на месте, от поездки в медучреждение отказалась.
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Врио губернатора Белгородской области рассказал о состоянии раненых детей
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