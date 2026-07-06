Белгородский губернатор рассказал о состоянии девочки, пострадавшей от БПЛА

БЕЛГОРОД, 6 июл - РИА Новости. Медики оценивают состояние девочки, раненой при ударе дроном ВСУ по автобусу под Белгородом, как тяжелое, пострадавший мальчик получил минно-взрывную травму и акубаротравму сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Раненые дети госпитализированы. Кроме того, в больницу для обследования доставлены еще трое пострадавших. Одна женщина, помощь которой медики оказали на месте, от поездки в медучреждение отказалась.