Украинский беспилотник атаковал объект в Белгородской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Дрон ВСУ взорвался на территории коммерческого объекта в поселке Ракитное Белгородской области.

Один человек погиб, еще двое получили ранения.

БЕЛГОРОД, 6 июл - РИА Новости. Дрон ВСУ взорвался на территории коммерческого объекта в поселке Ракитное Белгородской области, один человек погиб, еще двое получили ранения, сообщили в оперативном штабе региона.

"В результате террористической атаки со стороны ВСУ один человек погиб, еще двое получили ранения. В Ракитянском округе в поселке Ракитное беспилотник сдетонировал на территории коммерческого объекта. От полученных ранений мужчина скончался на месте", - говорится в канале оперштаба на платформе " Макс ".

В штабе принесли соболезнования родным и близким погибшего.

Уточняется, что двое пострадавших, один из которых является бойцом самообороны, самостоятельно обратились в Ракитянскую ЦРБ. Мужчинам предварительно диагностировали акубаротравмы, для обследования они будут направлены в городскую больницу №2 Белгорода , добавили в оперштабе.

Кроме того, по данным оперштаба, разрушения зафиксированы в селе Русская Березовка и поселке Пролетарский Ракитянского округа, в городе Шебекино Шебекинского округа, в поселке Красная Яруга Краснояружского округа, в поселке Октябрьский, селах Головино, Красный Октябрь и Стрелецкое Белгородского округа.