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Украинский беспилотник атаковал объект в Белгородской области - РИА Новости, 06.07.2026
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11:54 06.07.2026 (обновлено: 12:33 06.07.2026)
Украинский беспилотник атаковал объект в Белгородской области

Один человек погиб при атаке дрона ВСУ на объект в Белгородской области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дрон ВСУ взорвался на территории коммерческого объекта в поселке Ракитное Белгородской области.
  • Один человек погиб, еще двое получили ранения.
БЕЛГОРОД, 6 июл - РИА Новости. Дрон ВСУ взорвался на территории коммерческого объекта в поселке Ракитное Белгородской области, один человек погиб, еще двое получили ранения, сообщили в оперативном штабе региона.
"В результате террористической атаки со стороны ВСУ один человек погиб, еще двое получили ранения. В Ракитянском округе в поселке Ракитное беспилотник сдетонировал на территории коммерческого объекта. От полученных ранений мужчина скончался на месте", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
В штабе принесли соболезнования родным и близким погибшего.
Уточняется, что двое пострадавших, один из которых является бойцом самообороны, самостоятельно обратились в Ракитянскую ЦРБ. Мужчинам предварительно диагностировали акубаротравмы, для обследования они будут направлены в городскую больницу №2 Белгорода, добавили в оперштабе.
Кроме того, по данным оперштаба, разрушения зафиксированы в селе Русская Березовка и поселке Пролетарский Ракитянского округа, в городе Шебекино Шебекинского округа, в поселке Красная Яруга Краснояружского округа, в поселке Октябрьский, селах Головино, Красный Октябрь и Стрелецкое Белгородского округа.
В результате атак повреждены гараж кровля хозпостройки и забор, домовладение, шесть транспортных средств, два коммерческих объекта, административное здание, корпус предприятия, подчеркнули в оперштабе.
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