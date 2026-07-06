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Супертайфун "Бави" угрожает американской военной базе - РИА Новости, 06.07.2026
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10:48 06.07.2026
Супертайфун "Бави" угрожает американской военной базе

Супертайфун "Бави" угрожает американской военной базе на Гуаме

CC BY-SA 2.0 / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Elijah G. Leinaar / Военная база США на острове Гуам
Военная база США на острове Гуам - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
CC BY-SA 2.0 / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Elijah G. Leinaar /
Военная база США на острове Гуам. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Супертайфун «Бави» угрожает военной базе США на острове Гуам в западной части Тихого океана.
  • Тайфун уже достиг острова Рота на Северных Марианских островах, расположенного примерно в 80 километрах к северу от Гуама, со скоростью устойчивого ветра более 290 км/ч.
  • Американские военные на Гуаме объявили максимальный уровень готовности к тайфуну.
ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Супертайфун "Бави" угрожает военной базе США на острове Гуам в западной части Тихого океана, передает телеканал CNN.
Гуам - территория США в западной части Тихого океана, где расположены несколько американских военных объектов, включая базу ВВС Андерсен. По информации телеканала ABC, американские военные контролируют около трети территории острова.
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"Бави" достиг американский остров Рота на Северных Марианских островах в западной части Тихого океана, который расположен примерно в 80 километрах к северу от Гуама, передает CNN. По данным Национальной метеорологической службы, скорость устойчивого ветра в тайфуне превышала 290 км/ч, а на острове Рота ожидались порывы свыше 240 км/ч.
Американские военные на Гуаме объявили максимальный уровень готовности к тайфуну, сказано в материале. По прогнозу синоптиков, острову угрожают ураганный ветер и сильные ливни.
Телеканал напоминает, что на Гуаме размещены стратегические бомбардировщики США B-1, B-2 и B-52, а также пять американских ударных подлодок. На острове служат более 7 тысяч американских военных, а его население превышает 150 тысяч человек.
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