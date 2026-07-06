Супертайфун "Бави" угрожает американской военной базе

Краткий пересказ от РИА ИИ Супертайфун «Бави» угрожает военной базе США на острове Гуам в западной части Тихого океана.

Тайфун уже достиг острова Рота на Северных Марианских островах, расположенного примерно в 80 километрах к северу от Гуама, со скоростью устойчивого ветра более 290 км/ч.

Американские военные на Гуаме объявили максимальный уровень готовности к тайфуну.

ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Супертайфун "Бави" угрожает военной базе США на острове Гуам в западной части Тихого океана, передает телеканал Супертайфун "Бави" угрожает военной базе США на острове Гуам в западной части Тихого океана, передает телеканал CNN

Гуам - территория США в западной части Тихого океана, где расположены несколько американских военных объектов, включая базу ВВС Андерсен. По информации телеканала ABC, американские военные контролируют около трети территории острова.

"Бави" достиг американский остров Рота на Северных Марианских островах в западной части Тихого океана, который расположен примерно в 80 километрах к северу от Гуама, передает CNN. По данным Национальной метеорологической службы, скорость устойчивого ветра в тайфуне превышала 290 км/ч, а на острове Рота ожидались порывы свыше 240 км/ч.

Американские военные на Гуаме объявили максимальный уровень готовности к тайфуну, сказано в материале. По прогнозу синоптиков, острову угрожают ураганный ветер и сильные ливни.