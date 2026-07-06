В Башкирии арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве пенсионерки

Краткий пересказ от РИА ИИ В селе Вострецово были обнаружены тела 77-летней женщины и ее 47-летней дочери с признаками насильственной смерти.

Подозреваемым в убийстве стал 34-летний односельчанин, который ранее помогал пожилой женщине по хозяйству и на одежде которого была обнаружена кровь.

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ, и судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

УФА, 6 июл - РИА Новости. Суд в Бураевском районе Башкирии заключил под стражу мужчину, обвиняемого в убийстве пенсионерки и ее дочери, тела которых пролежали двое суток в их доме, сообщили в СУСК РФ по региону.

"В правоохранительные органы 3 июля поступило сообщение об обнаружении тел 77-летней женщины и ее 47-летней дочери на территории своего домовладения в селе Вострецово с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении

Отмечается, что согласно предварительным данным судебно-медицинской экспертизы смерть женщин наступила около двух дней назад.

"Первоначально сведений о лице, причастном к совершенному преступлению, не имелось", - добавляется в сообщении.

Следователями и криминалистами совместно с оперативниками уголовного розыска был отработан круг общения потерпевших, проведен подворовой обход, в ходе которого подозрение пало на 34-летнего односельчанина, который ранее помогал пожилой женщине по хозяйству. На его одежде была обнаружена кровь. В ходе проверки алиби мужчины, последний сознался в содеянном, сообщает следствие.

По версии следствия, днем 1 июля между находившимся в состоянии алкогольного опьянения фигурантом и 47-летней женщиной произошел конфликт на бытовой почве. В ходе внезапно возникшей ссоры мужчина нанес женщине несколько ударов доской по голове, а затем смертельные удары ножом в область шеи и головы. После этого обвиняемый ударил по голове металлическим зубилом пожилую женщину, она скончалась на месте. Для сокрытия следов преступления мужчина спрятал орудия убийства и скрылся, отмечается в сообщении.