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Лантратова направила обращение в ООН в связи с ударом ВСУ под Белгородом - РИА Новости, 06.07.2026
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22:12 06.07.2026 (обновлено: 22:40 06.07.2026)
Лантратова направила обращение в ООН в связи с ударом ВСУ под Белгородом

Лантратова обратилась в ООН в связи с ударом ВСУ по автобусу под Белгородом

© Фото : Оперштаб Белгородской области/MAXПоследствия атаки ВСУ в Белгородской области
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : Оперштаб Белгородской области/MAX
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лантратова направила обращение в ООН в связи с ударом ВСУ по автобусу в Белгородской области.
  • Дрон ВСУ атаковал автобус на участке автодороги Никольское — Таврово Белгородского округа, пострадали семь человек, включая двоих детей.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что направила обращение в ООН в связи с ударом ВСУ по автобусу в Белгородской области.
"Направили очередные обращения Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и специальному представителю Генсека ООН Ванессе Фрезье в связи с ударом ВСУ по автобусу в Белгородской области шестого июля", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
Кроме того, федеральный омбудсмен отметила, что ее аппарат собирает все подобные факты преступлений Киева против мирного населения в отдельный доклад.
"Поэтому в очередной раз направили обращения и будем направлять вновь и вновь, пока будут происходить подобные вещи", - подчеркнула она.
В понедельник врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что дрон ВСУ атаковал автобус на участке автодороги Никольское-Таврово Белгородского округа. Сообщалось, что пострадали семь человек, включая двоих детей.
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