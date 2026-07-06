Лантратова направила обращение в ООН в связи с ударом ВСУ под Белгородом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лантратова направила обращение в ООН в связи с ударом ВСУ по автобусу в Белгородской области.
- Дрон ВСУ атаковал автобус на участке автодороги Никольское — Таврово Белгородского округа, пострадали семь человек, включая двоих детей.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что направила обращение в ООН в связи с ударом ВСУ по автобусу в Белгородской области.
Кроме того, федеральный омбудсмен отметила, что ее аппарат собирает все подобные факты преступлений Киева против мирного населения в отдельный доклад.
"Поэтому в очередной раз направили обращения и будем направлять вновь и вновь, пока будут происходить подобные вещи", - подчеркнула она.
В понедельник врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что дрон ВСУ атаковал автобус на участке автодороги Никольское-Таврово Белгородского округа. Сообщалось, что пострадали семь человек, включая двоих детей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18