Лантратова направила обращение в ООН в связи с ударом ВСУ под Белгородом

Краткий пересказ от РИА ИИ Лантратова направила обращение в ООН в связи с ударом ВСУ по автобусу в Белгородской области.

Дрон ВСУ атаковал автобус на участке автодороги Никольское — Таврово Белгородского округа, пострадали семь человек, включая двоих детей.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что направила обращение в ООН в связи с ударом ВСУ по автобусу в Белгородской области.

"Направили очередные обращения Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и специальному представителю Генсека ООН Ванессе Фрезье в связи с ударом ВСУ по автобусу в Белгородской области шестого июля", - написала Лантратова в своем канале на платформе " Макс ".

Кроме того, федеральный омбудсмен отметила, что ее аппарат собирает все подобные факты преступлений Киева против мирного населения в отдельный доклад.

"Поэтому в очередной раз направили обращения и будем направлять вновь и вновь, пока будут происходить подобные вещи", - подчеркнула она.