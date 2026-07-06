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Врио губернатора Белгородской области прокомментировал атаку ВСУ на автобус - РИА Новости, 06.07.2026
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16:26 06.07.2026
Врио губернатора Белгородской области прокомментировал атаку ВСУ на автобус

Шуваев назвал удар ВСУ по автобусу в Белгородской области целенаправленным

© Фото : Правительство Белгородской областиВрио губернатора Белгородской области Александр Шуваев
Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : Правительство Белгородской области
Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев назвал атаку ВСУ на рейсовый автобус целенаправленным ударом по гражданскому транспорту и мирным людям.
  • Он подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, и ситуацию с их лечением он держит на личном контроле.
БЕЛГОРОД, 6 июл – РИА Новости. Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев назвал атаку ВСУ на рейсовый автобус целенаправленным ударом по гражданскому транспорту и мирным людям, подчеркнув, что подобное не имеет оправдания.
Ранее он сообщил, что на участке автодороги Никольское — Таврово Белгородского округа дрон ВСУ атаковал автобус. Пострадали шесть человек, в том числе два ребенка. Годовалая девочка находится в тяжелом состоянии.
"Сегодня киевский режим в очередной раз показал свою террористическую сущность, напав на мирных граждан. Беспилотник ВСУ атаковал рейсовый пассажирский автобус. Это целенаправленный удар по гражданскому транспорту, по мирным людям, которые ехали по своим повседневным делам", - написал Шуваев в Telegram-канале.
Он подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, а ситуацию с их лечением он держит на личном контроле.
"Подобные действия не имеют оправдания", - добавил врио губернатора.
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