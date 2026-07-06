Врио губернатора Белгородской области прокомментировал атаку ВСУ на автобус

БЕЛГОРОД, 6 июл – РИА Новости. Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев назвал атаку ВСУ на рейсовый автобус целенаправленным ударом по гражданскому транспорту и мирным людям, подчеркнув, что подобное не имеет оправдания.

Он подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, а ситуацию с их лечением он держит на личном контроле.