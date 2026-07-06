Последствия ДТП с участием школьного автобуса на трассе "Сибирь" в Приангарье

Последствия ДТП с участием школьного автобуса на трассе "Сибирь" в Приангарье

В ДТП с автобусом в Приангарье пострадали шесть человек

Краткий пересказ от РИА ИИ На трассе "Сибирь" в Приангарье произошло столкновение минивэна Toyota Town Ace Noah со школьным автобусом.

В результате аварии пострадали шесть человек, среди которых трое несовершеннолетних.

Прокуратура проводит проверку по факту происшествия.

ИРКУТСК, 6 июл - РИА Новости. Иномарка на трассе "Сибирь" в Приангарье столкнулась со школьным автобусом, пострадали шесть человек, среди которых трое несовершеннолетних: пассажирка автобуса и пассажиры минивэна - дети семи и восьми лет, сообщает Госавтоинспекция Иркутской области.

На федеральной трассе Р-255 "Сибирь" вблизи деревни Еловое произошло столкновение минивэна Toyota Town Ace Noah со школьным автобусом, двигавшимся в попутном направлении. После столкновения обе машины съехали с дороги и опрокинулись. В автобусе в момент происшествия находились 16-летняя школьница и взрослый, сопровождающий ее на сдачу государственного экзамена.

"В результате аварии оба пассажира и водитель автобуса получили различные травмы. Трем пассажирам микроавтобуса (Toyota - ред.), в том числе двум несовершеннолетним семи и восьми лет, также была оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дети перевозились в детских удерживающих устройствах, что позволило избежать более тяжких последствий для их здоровья.