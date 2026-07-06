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В ДТП с автобусом в Приангарье пострадали шесть человек - РИА Новости, 06.07.2026
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12:05 06.07.2026 (обновлено: 12:13 06.07.2026)
В ДТП с автобусом в Приангарье пострадали шесть человек

В ДТП со школьным автобусом в Приангарье пострадали шесть человек

© Госавтоинспекция Иркутской области/ВКонтактеПоследствия ДТП с участием школьного автобуса на трассе "Сибирь" в Приангарье
Последствия ДТП с участием школьного автобуса на трассе Сибирь в Приангарье - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Госавтоинспекция Иркутской области/ВКонтакте
Последствия ДТП с участием школьного автобуса на трассе "Сибирь" в Приангарье
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На трассе "Сибирь" в Приангарье произошло столкновение минивэна Toyota Town Ace Noah со школьным автобусом.
  • В результате аварии пострадали шесть человек, среди которых трое несовершеннолетних.
  • Прокуратура проводит проверку по факту происшествия.
ИРКУТСК, 6 июл - РИА Новости. Иномарка на трассе "Сибирь" в Приангарье столкнулась со школьным автобусом, пострадали шесть человек, среди которых трое несовершеннолетних: пассажирка автобуса и пассажиры минивэна - дети семи и восьми лет, сообщает Госавтоинспекция Иркутской области.
На федеральной трассе Р-255 "Сибирь" вблизи деревни Еловое произошло столкновение минивэна Toyota Town Ace Noah со школьным автобусом, двигавшимся в попутном направлении. После столкновения обе машины съехали с дороги и опрокинулись. В автобусе в момент происшествия находились 16-летняя школьница и взрослый, сопровождающий ее на сдачу государственного экзамена.
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"В результате аварии оба пассажира и водитель автобуса получили различные травмы. Трем пассажирам микроавтобуса (Toyota - ред.), в том числе двум несовершеннолетним семи и восьми лет, также была оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дети перевозились в детских удерживающих устройствах, что позволило избежать более тяжких последствий для их здоровья.
Прокуратурой проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства о защите прав несовершеннолетних и обеспечению безопасности перевозки пассажиров.
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