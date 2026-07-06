В Воронежской области 19 человек обратились к медикам после ДТП

ВОРОНЕЖ, 6 июл - РИА Новости. Девятнадцать человек обратились за помощью к медикам после ДТП с автобусом в Воронежской области, 11 из них доставили в больницу, оказали помощь и направили на амбулаторное лечение, сообщили РИА Новости в правительстве региона.