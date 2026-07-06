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В Воронежской области 19 человек обратились к медикам после ДТП - РИА Новости, 06.07.2026
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11:24 06.07.2026 (обновлено: 11:32 06.07.2026)
В Воронежской области 19 человек обратились к медикам после ДТП

В Воронежской области 19 человек обратились к медиками после ДТП с автобусом

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Воронежской области 19 человек обратились за медицинской помощью после ДТП с автобусом.
  • 11 человек были доставлены в больницу, где им оказали помощь и направили на амбулаторное лечение, а 7 пострадавших, включая одного несовершеннолетнего, получили медицинскую помощь на месте и от госпитализации отказались.
ВОРОНЕЖ, 6 июл - РИА Новости. Девятнадцать человек обратились за помощью к медикам после ДТП с автобусом в Воронежской области, 11 из них доставили в больницу, оказали помощь и направили на амбулаторное лечение, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
"В результате ДТП пострадали 19 человек. Из них 11 совершеннолетних были доставлены в медучреждение, где им оказали всю необходимую помощь, после чего направили на амбулаторное лечение. Еще 7 пострадавшим, в том числе 1 несовершеннолетнему, оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации отказались", - заявили в правительстве Воронежской области.
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