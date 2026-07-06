Эндокринолог уточнила, кому нельзя есть много авокадо

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Авокадо может вызвать желчную колику с резкой болью в правом подреберье у людей с камнями в желчном пузыре или склонностью к застою желчи, рассказала эндокринолог "СМ-Клиника" Анастасия Алтунина.
- В одном плоде авокадо содержится около 300–350 килокалорий и 30 граммов жиров, что может привести к набору веса при ежедневном употреблении.
- Авокадо может снижать эффективность препаратов, влияющих на свертываемость крови, и вызывать вздутие, газообразование и дискомфорт в животе.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Авокадо может вызвать резкую боль и колику у людей с камнями в желчном пузыре, рассказала эндокринолог "СМ-Клиника" Анастасия Алтунина.
"Для большинства людей это не представляет проблемы, однако при желчнокаменной болезни или склонности к застою желчи большое количество авокадо может вызвать сокращение желчного пузыря и движение камней. В результате может развиться желчная колика с резкой болью в правом подреберье, тошнотой и ощущением горечи во рту", - сказала Алтунина "Ленте.ру".
По словам врача, авокадо - очень калорийный продукт: в одном плоде содержится около 300-350 килокалорий и 30 граммов жиров, что сопоставимо с порцией свинины или плиткой шоколада, поэтому при ежедневном употреблении одного-двух плодов можно набрать лишний вес. Кроме того, авокадо может снижать эффективность препаратов, влияющих на свертываемость крови, и вызывать вздутие, газообразование и дискомфорт в животе, добавила Алтунина.
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