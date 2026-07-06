Эндокринолог уточнила, кому нельзя есть много авокадо

По словам врача, авокадо - очень калорийный продукт: в одном плоде содержится около 300-350 килокалорий и 30 граммов жиров, что сопоставимо с порцией свинины или плиткой шоколада, поэтому при ежедневном употреблении одного-двух плодов можно набрать лишний вес. Кроме того, авокадо может снижать эффективность препаратов, влияющих на свертываемость крови, и вызывать вздутие, газообразование и дискомфорт в животе, добавила Алтунина.