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Число пострадавших при атаке дрона на автобус под Белгородом увеличилось - РИА Новости, 06.07.2026
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20:35 06.07.2026 (обновлено: 22:41 06.07.2026)
Число пострадавших при атаке дрона на автобус под Белгородом увеличилось

Число пострадавших при атаке дрона на автобус под Белгородом выросло до семи

© Фото : Оперштаб Белгородской области/MAXПоследствия атаки ВСУ в Белгородской области
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : Оперштаб Белгородской области/MAX
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число пострадавших при ударе дрона ВСУ по автобусу на трассе под Белгородом увеличилось до семи человек.
  • С осколочным ранением в больницу увезли несовершеннолетнего.
  • При вражеских атаках в других районах повреждения получили автомобили, предприятие, частный дом и надворная постройка.
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Число пострадавших при атаке дрона на автобус на трассе в Белгородском округе увеличилось до семи человек, сообщил региональный оперштаб.
«

"В детскую областную клиническую больницу госпитализирован 16-летний юноша, который получил осколочное ранение голени", — говорится в публикации.

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Об ударе вражеского беспилотника по автобусу на участке автодороги Никольское — Таврово ранее в понедельник сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев. Пострадавшими числились шесть человек, включая двоих детей.
Тем временем в селе Красный Октябрь украинский БПЛА повредил инфраструктурный объект, а еще один поразил автомобиль в административном центре Борисовского района.
Кроме того, в селе Двулучное Валуйского округа повреждения получили два автомобиля, частный дом и надворная постройка. А в селе Белянка Шебекинского района дрон ударил по предприятию — разбиты окна, посечены фасад здания и грузовик.
В ответ на атаки украинских боевиков на мирное население армия последовательно бьет по центрам принятия решений и командным пунктам, а также предприятиям, которые киевский режим использует совместно с натовскими специалистами, ответственными за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение.
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