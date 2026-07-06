Число пострадавших при атаке дрона на автобус под Белгородом увеличилось

Краткий пересказ от РИА ИИ Число пострадавших при ударе дрона ВСУ по автобусу на трассе под Белгородом увеличилось до семи человек.

С осколочным ранением в больницу увезли несовершеннолетнего.

При вражеских атаках в других районах повреждения получили автомобили, предприятие, частный дом и надворная постройка.

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Число пострадавших при атаке дрона на автобус на трассе в Белгородском округе увеличилось до семи человек, сообщил региональный Число пострадавших при атаке дрона на автобус на трассе в Белгородском округе увеличилось до семи человек, сообщил региональный оперштаб

« "В детскую областную клиническую больницу госпитализирован 16-летний юноша, который получил осколочное ранение голени", — говорится в публикации.

Об ударе вражеского беспилотника по автобусу на участке автодороги Никольское — Таврово ранее в понедельник сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев. Пострадавшими числились шесть человек, включая двоих детей.

Тем временем в селе Красный Октябрь украинский БПЛА повредил инфраструктурный объект, а еще один поразил автомобиль в административном центре Борисовского района.

Кроме того, в селе Двулучное Валуйского округа повреждения получили два автомобиля, частный дом и надворная постройка. А в селе Белянка Шебекинского района дрон ударил по предприятию — разбиты окна, посечены фасад здания и грузовик.