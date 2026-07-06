Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число пострадавших при ударе дрона ВСУ по автобусу на трассе под Белгородом увеличилось до семи человек.
- С осколочным ранением в больницу увезли несовершеннолетнего.
- При вражеских атаках в других районах повреждения получили автомобили, предприятие, частный дом и надворная постройка.
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Число пострадавших при атаке дрона на автобус на трассе в Белгородском округе увеличилось до семи человек, сообщил региональный оперштаб.
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"В детскую областную клиническую больницу госпитализирован 16-летний юноша, который получил осколочное ранение голени", — говорится в публикации.
Об ударе вражеского беспилотника по автобусу на участке автодороги Никольское — Таврово ранее в понедельник сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев. Пострадавшими числились шесть человек, включая двоих детей.
Тем временем в селе Красный Октябрь украинский БПЛА повредил инфраструктурный объект, а еще один поразил автомобиль в административном центре Борисовского района.
Кроме того, в селе Двулучное Валуйского округа повреждения получили два автомобиля, частный дом и надворная постройка. А в селе Белянка Шебекинского района дрон ударил по предприятию — разбиты окна, посечены фасад здания и грузовик.
В ответ на атаки украинских боевиков на мирное население армия последовательно бьет по центрам принятия решений и командным пунктам, а также предприятиям, которые киевский режим использует совместно с натовскими специалистами, ответственными за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение.
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22 июня 2022, 17:18