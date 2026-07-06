Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 06.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:58 06.07.2026
ВСУ атаковали Белгородскую область

ВСУ атаковали 4 муниципалитета Белгородской области, пострадавших нет

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские боевики нанесли удары по четырем муниципалитетам Белгородской области.
  • Повреждены дома, автомобили и социальные объекты, предварительно, пострадавших нет.
  • В различных населенных пунктах области зафиксированы повреждения, вызванные атаками беспилотников.
БЕЛГОРОД, 6 июл - РИА Новости. Украинские боевики в понедельник нанесли удары по четырем муниципалитетам Белгородской области, повреждены дома, автомобили и социальные объекты, предварительно, пострадавших нет, сообщил оперштаб региона.
"ВСУ атаковали четыре муниципалитета. По предварительной информации, пострадавших нет. В Белгородском округе в селе Таврово FPV-дрон взорвался на парковке коммерческого объекта - различные повреждения зафиксированы у пяти легковых автомобилей", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
Омск - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
Украинские беспилотники атаковали Омский НПЗ
Вчера, 16:58
Кроме того, по их данным, в Белгородском округе в Красном Октябре ударами беспилотников разбиты два грузовика, в Дубовом дрон сдетонировал рядом с многоквартирным домом, в Бессоновке пострадал объект инфраструктуры, в Новой Нелидовке при атаке пробита кровля частного дома.
В Белгороде, по информации оперштаба, дрон повредил навес на территории коммерческого объекта и автомобиль. В Шебекино повреждены прицеп грузовика, социальный объект, здания цеха предприятия и оборудование. В Вознесеновке и Поповке Шебекинского округа повреждены кабина грузового автомобиля и хозяйственная постройка.
В Валуйском округе в Колыхалино выбиты окна двух частных домов, посечены два легковых и грузовой автомобили, в Кукуевке пробита крыша административного здания, уточнили в оперштабе.
Энергоблоки Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
Лихачев рассказал об атаке ВСУ на пожарную часть в Энергодаре
Вчера, 16:09
 
ПроисшествияБелгородская областьБелгород
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала