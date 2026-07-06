ВСУ атаковали Белгородскую область

БЕЛГОРОД, 6 июл - РИА Новости. Украинские боевики в понедельник нанесли удары по четырем муниципалитетам Белгородской области, повреждены дома, автомобили и социальные объекты, предварительно, пострадавших нет, сообщил оперштаб региона.

Кроме того, по их данным, в Белгородском округе в Красном Октябре ударами беспилотников разбиты два грузовика, в Дубовом дрон сдетонировал рядом с многоквартирным домом, в Бессоновке пострадал объект инфраструктуры, в Новой Нелидовке при атаке пробита кровля частного дома.