ВСУ атаковали Белгородскую область

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские боевики нанесли удары по четырем муниципалитетам Белгородской области.
- Повреждены дома, автомобили и социальные объекты, предварительно, пострадавших нет.
- В различных населенных пунктах области зафиксированы повреждения, вызванные атаками беспилотников.
БЕЛГОРОД, 6 июл - РИА Новости. Украинские боевики в понедельник нанесли удары по четырем муниципалитетам Белгородской области, повреждены дома, автомобили и социальные объекты, предварительно, пострадавших нет, сообщил оперштаб региона.
"ВСУ атаковали четыре муниципалитета. По предварительной информации, пострадавших нет. В Белгородском округе в селе Таврово FPV-дрон взорвался на парковке коммерческого объекта - различные повреждения зафиксированы у пяти легковых автомобилей", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
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Кроме того, по их данным, в Белгородском округе в Красном Октябре ударами беспилотников разбиты два грузовика, в Дубовом дрон сдетонировал рядом с многоквартирным домом, в Бессоновке пострадал объект инфраструктуры, в Новой Нелидовке при атаке пробита кровля частного дома.
В Белгороде, по информации оперштаба, дрон повредил навес на территории коммерческого объекта и автомобиль. В Шебекино повреждены прицеп грузовика, социальный объект, здания цеха предприятия и оборудование. В Вознесеновке и Поповке Шебекинского округа повреждены кабина грузового автомобиля и хозяйственная постройка.
В Валуйском округе в Колыхалино выбиты окна двух частных домов, посечены два легковых и грузовой автомобили, в Кукуевке пробита крыша административного здания, уточнили в оперштабе.