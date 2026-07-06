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Ночью 6 июля Киев сосредоточил удары по ТЭК и логистике в регионах России - РИА Новости, 06.07.2026
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13:55 06.07.2026
Ночью 6 июля Киев сосредоточил удары по ТЭК и логистике в регионах России

МО РФ: ночью 6 июля Киев сосредоточил удары по ТЭК и логистике в регионах России

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Киев предпринял попытку массированной атаки по территории России вне зоны спецоперации в ночь на 6 июля, применив 625 беспилотников большой дальности.
  • Основные усилия атаки были сосредоточены на объектах ТЭК и логистики в Ленинградской, Брянской, Белгородской, Ярославской, Калужской, Курской областях, а также в Крыму.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Основные усилия Киев в ходе попытки удара сосредоточил на объектах ТЭК и логистики в Ленинградской, Брянской, Белгородской, Ярославской, Калужской, Курской областях, а также в Крыму, сообщило министерство обороны РФ.
По информации МО РФ, Киев в ночь на 6 июля предпринял попытку массированной атаки по территории РФ вне зоны спецоперации, были применены 625 беспилотников большой дальности, над российскими регионами сбито 613 дронов.
"Основные усилия противника в ходе удара были сосредоточены на нанесении ущерба объектам и логистическим звеньям гражданской топливо-энергетической инфраструктуры в российских регионах, в том числе: в Ленинградской, Брянской, Белгородской, Ярославской, Калужской, Курской областях и в Крыму", - говорится в сообщении.
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