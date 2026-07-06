Ночью 6 июля Киев сосредоточил удары по ТЭК и логистике в регионах России

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Основные усилия Киев в ходе попытки удара сосредоточил на объектах ТЭК и логистики в Ленинградской, Брянской, Белгородской, Ярославской, Калужской, Курской областях, а также в Крыму, сообщило министерство обороны РФ.

"Основные усилия противника в ходе удара были сосредоточены на нанесении ущерба объектам и логистическим звеньям гражданской топливо-энергетической инфраструктуры в российских регионах, в том числе: в Ленинградской, Брянской, Белгородской, Ярославской, Калужской, Курской областях и в Крыму", - говорится в сообщении.