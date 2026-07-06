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В Белгородской области при атаке ВСУ погиб человек - РИА Новости, 06.07.2026
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10:15 06.07.2026 (обновлено: 10:19 06.07.2026)
В Белгородской области при атаке ВСУ погиб человек

В Белгородской области при атаке ВСУ погиб водитель автомобиля

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Грайворонском округе Белгородской области во время атаки ВСУ погиб мирный житель.
  • FPV-дрон нанес удар по автомобилю в селе Дунайка, от полученных травм водитель скончался на месте.
БЕЛГОРОД, 6 июл - РИА Новости. Водитель автомобиля погиб в ночь на понедельник во время атаки ВСУ в Грайворонском округе Белгородской области, сообщили в оперативном штабе региона.
"В Грайворонском округе во время атаки ВСУ погиб мирный житель. Поступила информация от оперативных служб, что сегодня ночью в селе Дунайка FPV-дрон нанес удар по автомобилю. От полученных травм водитель скончался на месте", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
В ведомстве принесли соболезнования родным и близким погибшего.
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