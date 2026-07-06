В Астрахани приостановили работу гастронома после массового отравления

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Советский районный суд Астрахани приостановил деятельность гастронома "Михайловский" на 30 суток.
- Причиной стало заболевание сальмонеллезом 34 человек, употребивших продукцию гастронома, одна женщина скончалась.
- Суд признал ИП Дербасова М. В. виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.
ВОЛГОГРАД, 6 июл – РИА Новости. Советский районный суд Астрахани приостановил на 30 суток деятельность гастронома "Михайловский", после употребления продукции которого покупатели заболели сальмонеллезом, сообщила пресс-служба Советского районного суда.
По данным следствия, с 24 июня в больницу с сальмонеллезом стали обращаться люди, которые, предположительно, съели рыбные котлеты из гастронома в Астрахани. Одна женщина скончалась. В правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что всего за неделю заболели 34 человека.
"Суд согласился с управлением Роспотребнадзора по Астраханской области и признал ИП Дербасова М.В. виновным в совершении административного правонарушения по статье 6.6 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения – ред.)… с назначением наказания в виде административного приостановления деятельности магазина на 30 суток", - говорится в сообщении на сайте суда .