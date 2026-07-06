В Калининграде арестовали водителя, сбившего на тротуаре женщину с детьми

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"С учетом позиции прокуратуры Московского района города Калининграда 36-летний водитель, совершивший 5 июля смертельное ДТП в Прибрежном, заключен под стражу до 5 сентября 2026 года", - говорится в сообщении областной прокуратуры на платформе "Макс".