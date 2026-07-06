Мишустин заявил об интересе к российским вертолетам "Ансат" за рубежом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ряд стран проявляет интерес к российским вертолетам "Ансат" и Ка-226Т.
- Международная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 6 по 9 июля, страной-партнером выставки впервые выступает Индонезия.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Ряд стран проявляют интерес к российским вертолетам "Ансат" и Ка-226Т, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава кабмина в понедельник принял участие в пленарном заседании международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге. Мишустин отметил, что Россия прошла значительную часть пути к технологической независимости в авиастроении.
"Состоялись и первые полеты модернизированных легких многоцелевых вертолетов "Ансат" и Ка-226Т. Они впервые поднялись в воздух с отечественными силовыми установками. Эти машины могут быть полезны во многих уголках нашей большой, красивой страны, включая арктические территории. Есть к ним интерес и со стороны других государств", - отметил премьер.
Международная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге 6-9 июля. Страной-партнером выставки впервые выступает Индонезия.
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10 июня, 16:05