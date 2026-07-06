Мишустин заявил об интересе к российским вертолетам "Ансат" за рубежом

"Состоялись и первые полеты модернизированных легких многоцелевых вертолетов "Ансат" и Ка-226Т. Они впервые поднялись в воздух с отечественными силовыми установками. Эти машины могут быть полезны во многих уголках нашей большой, красивой страны, включая арктические территории. Есть к ним интерес и со стороны других государств", - отметил премьер.