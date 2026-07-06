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Мишустин заявил об интересе к российским вертолетам "Ансат" за рубежом - РИА Новости, 06.07.2026
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13:27 06.07.2026
Мишустин заявил об интересе к российским вертолетам "Ансат" за рубежом

Мишустин заявил об интересе к российским вертолетам "Ансат" и Ка-226Т за рубежом

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПервый полет легкого многоцелевого вертолета "Ансат-М" в Казани
Первый полет легкого многоцелевого вертолета Ансат-М в Казани - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Первый полет легкого многоцелевого вертолета "Ансат-М" в Казани. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ряд стран проявляет интерес к российским вертолетам "Ансат" и Ка-226Т.
  • Международная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 6 по 9 июля, страной-партнером выставки впервые выступает Индонезия.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Ряд стран проявляют интерес к российским вертолетам "Ансат" и Ка-226Т, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава кабмина в понедельник принял участие в пленарном заседании международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге. Мишустин отметил, что Россия прошла значительную часть пути к технологической независимости в авиастроении.
"Состоялись и первые полеты модернизированных легких многоцелевых вертолетов "Ансат" и Ка-226Т. Они впервые поднялись в воздух с отечественными силовыми установками. Эти машины могут быть полезны во многих уголках нашей большой, красивой страны, включая арктические территории. Есть к ним интерес и со стороны других государств", - отметил премьер.
Международная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге 6-9 июля. Страной-партнером выставки впервые выступает Индонезия.
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ЭкономикаРоссияЕкатеринбургИндонезияМихаил МишустинКа-226Т
 
 
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