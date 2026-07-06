Рейтинг@Mail.ru
Россия будет следить за позицией США по Украине, заявил Рябков - РИА Новости, 06.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:40 06.07.2026 (обновлено: 17:13 06.07.2026)
Россия будет следить за позицией США по Украине, заявил Рябков

Рябков: Россия будет следить за тем, какую позицию США сформулируют по Украине

© Фото : МИД РоссииЗаместитель министра иностранных дел Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : МИД России
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия будет следить за позицией США по Украине после саммита НАТО.
  • По словам замглавы МИД Сергея Рябкова, нарастают попытки противников политического урегулирования сорвать то, что можно сделать на основе согласия России с американскими предложениями.
ЗВЕНИГОРОД, 6 июл - РИА Новости. Россия будет следить за тем, какую позицию США сформируют по Украине после саммита НАТО, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Для нас очевидно одно: попытки противников политического урегулирования и европейской партии войны сорвать то, что можно сделать на основе нашего согласия с американскими предложениями, которое было сформулировано в Анкоридже, - эти попытки нарастают. Дождемся итогов саммита НАТО, посмотрим, что сформулирует американская администрация, дальше станет понятно. Пока - большой знак вопроса", - сказал Рябков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Андрей Сибига - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
Глава МИД Украины выдвинул дерзкое требование к НАТО после ударов России
Вчера, 14:42
 
В миреРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала