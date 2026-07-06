Россия будет следить за позицией США по Украине, заявил Рябков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия будет следить за позицией США по Украине после саммита НАТО.
- По словам замглавы МИД Сергея Рябкова, нарастают попытки противников политического урегулирования сорвать то, что можно сделать на основе согласия России с американскими предложениями.
ЗВЕНИГОРОД, 6 июл - РИА Новости. Россия будет следить за тем, какую позицию США сформируют по Украине после саммита НАТО, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Для нас очевидно одно: попытки противников политического урегулирования и европейской партии войны сорвать то, что можно сделать на основе нашего согласия с американскими предложениями, которое было сформулировано в Анкоридже, - эти попытки нарастают. Дождемся итогов саммита НАТО, посмотрим, что сформулирует американская администрация, дальше станет понятно. Пока - большой знак вопроса", - сказал Рябков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.