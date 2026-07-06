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Анчелотти заявил, что продолжит работу в сборной Бразилии - РИА Новости Спорт, 06.07.2026
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Футбол
 
09:05 06.07.2026
Анчелотти заявил, что продолжит работу в сборной Бразилии

Анчелотти заявил, что продолжит работу в сборной Бразилии после вылета с ЧМ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКарло Анчелотти
Карло Анчелотти - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Карло Анчелотти. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер сборной Бразилии по футболу итальянец Карло Анчелотти заявил, что продолжит работу в национальной команде, несмотря на вылет с чемпионата мира.
  • Сборная Норвегии обыграла команду Бразилии в Нью-Йорке со счетом 2:1 в матче 1/8 финала чемпионата мира.
  • Анчелотти считает, что поражение — это начало нового приключения, и обещает продолжить работу над улучшением команды.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Главный тренер сборной Бразилии по футболу итальянец Карло Анчелотти заявил, что продолжит работу в национальной команде, несмотря на вылет с чемпионата мира.
В воскресенье сборная Норвегии обыграла команду Бразилии в Нью-Йорке со счетом 2:1 в матче 1/8 финала чемпионата мира.
"Конечно, мы все глубоко опечалены. Я считаю, что мы заслужили победу в сегодняшнем матче, когда случается подобное, нужно понимать, что поражение - это начало нового приключения. Мы должны продолжать работать и улучшаться, искать новые идеи. Я верю, что это не конец, а начало нового цикла", - приводит слова Анчелотти с пресс-конференции Globo.
"Не знаю, какой будет реакция болельщиков на поражение, но могу сказать одно: мы продолжим работать с этой сборной, стараясь стать лучше и искать новые идеи, придерживаясь того же подхода, что и в этом году. Считаю, что мы проделали хорошую работу, такова уж природа футбола - порой приходится справляться с горечью поражения. Мне это знакомо. Мы отреагируем на эту неудачу, вложив новую энергию в нашу работу и в процесс оценки игроков", - добавил тренер сборной Бразилии.
Анчелотти 67 лет, он возглавил сборную Бразилии в мае 2025 года. Его контракт рассчитан до июля 2030 года. Ранее он возглавлял "Реал" с 2021 года, до этого работал в клубе с 2013 по 2015 год. Под руководством итальянца мадридская команда трижды выиграла Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, по два раза - чемпионат, Кубок, Суперкубок Испании и клубный чемпионат мира.
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