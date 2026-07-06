Анчелотти заявил, что продолжит работу в сборной Бразилии

Краткий пересказ от РИА ИИ Главный тренер сборной Бразилии по футболу итальянец Карло Анчелотти заявил, что продолжит работу в национальной команде, несмотря на вылет с чемпионата мира.

Сборная Норвегии обыграла команду Бразилии в Нью-Йорке со счетом 2:1 в матче 1/8 финала чемпионата мира.

Анчелотти считает, что поражение — это начало нового приключения, и обещает продолжить работу над улучшением команды.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Главный тренер сборной Бразилии по футболу итальянец Карло Анчелотти заявил, что продолжит работу в национальной команде, несмотря на вылет с чемпионата мира.

В воскресенье сборная Норвегии обыграла команду Бразилии в Нью-Йорке со счетом 2:1 в матче 1/8 финала чемпионата мира.

"Конечно, мы все глубоко опечалены. Я считаю, что мы заслужили победу в сегодняшнем матче, когда случается подобное, нужно понимать, что поражение - это начало нового приключения. Мы должны продолжать работать и улучшаться, искать новые идеи. Я верю, что это не конец, а начало нового цикла", - приводит слова Анчелотти с пресс-конференции Globo.

"Не знаю, какой будет реакция болельщиков на поражение, но могу сказать одно: мы продолжим работать с этой сборной, стараясь стать лучше и искать новые идеи, придерживаясь того же подхода, что и в этом году. Считаю, что мы проделали хорошую работу, такова уж природа футбола - порой приходится справляться с горечью поражения. Мне это знакомо. Мы отреагируем на эту неудачу, вложив новую энергию в нашу работу и в процесс оценки игроков", - добавил тренер сборной Бразилии.