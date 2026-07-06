Помощь почти на 1,4 млн руб отправили из Республики Алтай участникам СВО

БАРНАУЛ, 6 июл – РИА Новости. Помощь почти на 1,4 миллиона рублей отправили в рамках акции "Все для Победы!" из Республики Алтай участникам СВО за полгода, сообщили в региональном отделении "Народного фронта".

"С начала 2026 года "Народный фронт" республики совместно с партнерами через "Все для Победы!" собрал 637 тысяч рублей для бойцов, а также закупил и передал гуманитарных грузов на общую сумму около 740 тысяч рублей", - отметили в отделении.