Помощь почти на 1,4 млн руб отправили из Республики Алтай участникам СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Из Республики Алтай участникам СВО отправили помощь почти на 1,4 миллиона рублей в рамках акции «Все для Победы!».
- С начала 2026 года «Народный фронт» республики собрал 637 тысяч рублей и передал гуманитарных грузов на общую сумму около 740 тысяч рублей.
БАРНАУЛ, 6 июл – РИА Новости. Помощь почти на 1,4 миллиона рублей отправили в рамках акции "Все для Победы!" из Республики Алтай участникам СВО за полгода, сообщили в региональном отделении "Народного фронта".
"С начала 2026 года "Народный фронт" республики совместно с партнерами через "Все для Победы!" собрал 637 тысяч рублей для бойцов, а также закупил и передал гуманитарных грузов на общую сумму около 740 тысяч рублей", - отметили в отделении.
Таким образом, бойцам отправлена помощь почти на 1,4 миллиона рублей.