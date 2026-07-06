Рейтинг@Mail.ru
Помощь почти на 1,4 млн руб отправили из Республики Алтай участникам СВО - РИА Новости, 06.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
16:41 06.07.2026
Помощь почти на 1,4 млн руб отправили из Республики Алтай участникам СВО

Из Республики Алтай участникам СВО отправили помощь почти на 1,4 миллиона рублей

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Из Республики Алтай участникам СВО отправили помощь почти на 1,4 миллиона рублей в рамках акции «Все для Победы!».
  • С начала 2026 года «Народный фронт» республики собрал 637 тысяч рублей и передал гуманитарных грузов на общую сумму около 740 тысяч рублей.
БАРНАУЛ, 6 июл – РИА Новости. Помощь почти на 1,4 миллиона рублей отправили в рамках акции "Все для Победы!" из Республики Алтай участникам СВО за полгода, сообщили в региональном отделении "Народного фронта".
"С начала 2026 года "Народный фронт" республики совместно с партнерами через "Все для Победы!" собрал 637 тысяч рублей для бойцов, а также закупил и передал гуманитарных грузов на общую сумму около 740 тысяч рублей", - отметили в отделении.
Таким образом, бойцам отправлена помощь почти на 1,4 миллиона рублей.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
На Алтае волонтеры шьют амуницию для участников СВО
Вчера, 15:14
 
Надежные людиОбществоРеспублика Алтай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала