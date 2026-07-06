На Алтае волонтеры шьют амуницию для участников СВО

БАРНАУЛ, 6 июл – РИА Новости. Волонтеры Республики Алтай шьют амуницию, готовят сухие супы и плетут маскировочные сети для участников СВО, сообщили в региональном отделении "Народного фронта".

"Поддерживать бойцов помогают волонтерские организации (Республики Алтай - ред.), которые шьют амуницию, готовят сухие супы, маскировочные изделия и т.д.", - говорится в сообщении.

В "Народном фронте" рассказали, что во время последней гуманитарной миссии бойцам переданы 10 транспортных средств, в том числе болотоход и квадроцикл.