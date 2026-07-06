На Алтае возбудили дело после ранения ребенка из пневматики

БАРНАУЛ, 6 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Алтайском крае по факту ранения ребенка в ногу из пневматического оружия, сообщают региональные полиция и СУСК.

Отмечается, что стрелок находился на соседнем участке и произвел выстрел в тот момент, когда пострадавший ехал по улице на квадроцикле. Якобы юноша целился в птиц. Отмечается, что пневматическое оружие изъято, направлено на баллистическое исследование.