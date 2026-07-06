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На Алтае возбудили дело после ранения ребенка из пневматики - РИА Новости, 06.07.2026
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10:03 06.07.2026 (обновлено: 10:05 06.07.2026)
На Алтае возбудили дело после ранения ребенка из пневматики

На Алтае возбудили дело после ранения ребенка в ногу из пневматики

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Алтайском крае возбудили уголовное дело после ранения ребенка в ногу из пневматического оружия.
  • Стрелявшим оказался 17-летний подросток, который якобы целился в птиц.
БАРНАУЛ, 6 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Алтайском крае по факту ранения ребенка в ногу из пневматического оружия, сообщают региональные полиция и СУСК.
Ранее в социальных сетях появилось сообщение о том, что в селе Панфилово Калманского района 17-летний юноша во дворе своего дома выстрелил из пневматического ружья и попал в ногу находившемуся на улице ребенку.
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"Принято и зарегистрировано заявление по факту того, что несовершеннолетнему из Калманского района причинена травма в результате выстрела из пневматического оружия. Заявление принято сотрудниками полиции у мамы несовершеннолетнего… Полицейские установили стрелявшего – 17-летнего подростка, учащегося 9-го класса местной школы", - говорится в сообщении пресс-службы главка МВД по региону.
Отмечается, что стрелок находился на соседнем участке и произвел выстрел в тот момент, когда пострадавший ехал по улице на квадроцикле. Якобы юноша целился в птиц. Отмечается, что пневматическое оружие изъято, направлено на баллистическое исследование.
"По данному сообщению следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия)", - отмечают в СУСК по региону.
Как сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина, исполняющий обязанности прокурора Алтайского края Вячеслав Шипиев по результатам мониторинга соцмедиа поручил провести проверку по этой истории.
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