Курская АЭС после атаки ВСУ работает в штатном режиме

КУРСК, 6 июл - РИА Новости. Курская АЭС после атаки БПЛА ВСУ по энергоблоку АЭС-2 работает в штатном режиме, радиационный фон находится на уровне естественных значений, сообщили РИА Новости в пресс-службе станции.

"Курская АЭС работает в штатном режиме... Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне естественных значений", - сообщили агентству в пресс-службе атомной электростанции.