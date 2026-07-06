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Курская АЭС после атаки ВСУ работает в штатном режиме - РИА Новости, 06.07.2026
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18:24 06.07.2026 (обновлено: 18:26 06.07.2026)
Курская АЭС после атаки ВСУ работает в штатном режиме

Курская АЭС после атаки БПЛА ВСУ по энергоблоку работает в штатном режиме

© РИА Новости / Пресс-служба Курской АЭС | Перейти в медиабанкКурская АЭС-2
Курская АЭС-2 - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Курской АЭС
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Курская АЭС-2. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Курская АЭС-2 работает в штатном режиме после атаки БПЛА ВСУ.
  • Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне естественных значений.
КУРСК, 6 июл - РИА Новости. Курская АЭС после атаки БПЛА ВСУ по энергоблоку АЭС-2 работает в штатном режиме, радиационный фон находится на уровне естественных значений, сообщили РИА Новости в пресс-службе станции.
Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев в понедельник сообщил журналистам, что ВСУ в ночное время совершили удар беспилотником по градирне строящегося энергоблока №2 Курской АЭС-2.
"Курская АЭС работает в штатном режиме... Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне естественных значений", - сообщили агентству в пресс-службе атомной электростанции.
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