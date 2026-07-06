"Росатом" намерен договориться с Минском по АЭС в ближайшие месяцы

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"Мы сейчас всерьез обсуждаем третий блок — это уместное решение, и надеюсь, что и по техническому облику, и по экономической модели проекта мы выйдем в ближайшие месяцы уже на окончательные договоренности", - сказал Лихачев журналистам.