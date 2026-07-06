Рейтинг@Mail.ru
"Росатом" намерен договориться с Минском по АЭС в ближайшие месяцы - РИА Новости, 06.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Модель электростанции на Международном форуме «АТОМЭКСПО» - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ядерные технологии
 
16:21 06.07.2026
"Росатом" намерен договориться с Минском по АЭС в ближайшие месяцы

Лихачев: договоренность о третьем блоке Белорусской АЭС будет в ближайшие месяцы

© Фото : Белорусская АЭСБелорусская АЭС
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : Белорусская АЭС
Белорусская АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Белоруссия планируют выйти на окончательные договоренности по строительству третьего блока Белорусской АЭС в ближайшие месяцы.
  • Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев считает строительство третьего блока уместным решением.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Россия и Белоруссия в ближайшие месяцы выйдут на окончательные договоренности по строительству третьего блока Белорусской АЭС, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
«
"Мы сейчас всерьез обсуждаем третий блок — это уместное решение, и надеюсь, что и по техническому облику, и по экономической модели проекта мы выйдем в ближайшие месяцы уже на окончательные договоренности", - сказал Лихачев журналистам.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Межгосударственные отношения России и Белоруссии
7 мая, 19:02
 
Ядерные технологииЭкономикаРоссияБелоруссияАлексей ЛихачевБелорусская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала