"Росатом" намерен договориться с Минском по АЭС в ближайшие месяцы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия и Белоруссия планируют выйти на окончательные договоренности по строительству третьего блока Белорусской АЭС в ближайшие месяцы.
- Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев считает строительство третьего блока уместным решением.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Россия и Белоруссия в ближайшие месяцы выйдут на окончательные договоренности по строительству третьего блока Белорусской АЭС, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
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"Мы сейчас всерьез обсуждаем третий блок — это уместное решение, и надеюсь, что и по техническому облику, и по экономической модели проекта мы выйдем в ближайшие месяцы уже на окончательные договоренности", - сказал Лихачев журналистам.
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