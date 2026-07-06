ВСУ ночью ударили по градирне строящегося энергоблока Курской АЭС-2

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ совершили удар по градирне строящегося энергоблока №2 Курской АЭС-2.
- Удар был нанесен, предварительно, беспилотником.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. ВСУ минувшей ночью совершили удар беспилотником по градирне строящегося энергоблока №2 Курской АЭС-2, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"В районе Курской станции был нанесен удар, предварительно беспилотником, он так идентифицируется, по градирне строящегося второго блока Курской атомной электростанции", - сказал Лихачев журналистам.