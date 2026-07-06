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ВСУ ночью ударили по градирне строящегося энергоблока Курской АЭС-2 - РИА Новости, 06.07.2026
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16:04 06.07.2026 (обновлено: 16:14 06.07.2026)
ВСУ ночью ударили по градирне строящегося энергоблока Курской АЭС-2

Лихачев: ВСУ ночью ударили по градирне строящегося энергоблока Курской АЭС-2

© РИА Новости / Пресс-служба Курской АЭС | Перейти в медиабанкКурская АЭС-2
Курская АЭС-2 - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Курской АЭС
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ совершили удар по градирне строящегося энергоблока №2 Курской АЭС-2.
  • Удар был нанесен, предварительно, беспилотником.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. ВСУ минувшей ночью совершили удар беспилотником по градирне строящегося энергоблока №2 Курской АЭС-2, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"В районе Курской станции был нанесен удар, предварительно беспилотником, он так идентифицируется, по градирне строящегося второго блока Курской атомной электростанции", - сказал Лихачев журналистам.
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Курская АЭС-2Алексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Безопасность
 
 
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