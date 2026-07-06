Аэропорт Анкары приостановит работу из-за саммита НАТО

Краткий пересказ от РИА ИИ Международный аэропорт "Эсенбога" в Анкаре приостановит прием и отправку гражданских рейсов на восемь часов 7 июля с 10:00 до 18:00 из-за проведения саммита НАТО.

Аналогичные меры ожидаются в среду с 14:00 до 21:00.

Саммит НАТО пройдет в Анкаре 7–8 июля, в турецкую столицу прибудут лидеры государств-членов альянса и представители стран-партнеров.

АНКАРА, 6 июл – РИА Новости. Международный аэропорт "Эсенбога" в Анкаре во вторник на девять часов приостановит прием и отправку гражданских рейсов в связи с проведением саммита НАТО, сообщили РИА Новости в воздушной гавани.

« "Все рейсы, запланированные на прилет и вылет из аэропорта "Эсенбога" с 10.00 до 18.00 (совпадает с мск - ред.) 7 июля, отменены в связи с проведением саммита НАТО", — сообщили в аэропорту.

В этот период гражданские рейсы принимать и отправлять не будут. Аналогичные меры ожидаются в среду с 14.00 до 21.00.

При этом в аэропорту затруднились уточнить, сколько именно рейсов будет отменено. Вместе с тем, по данным подсчета РИА Новости, в минувший вторник с 10 до 18 часов аэропорт "Эсенбога" принял 30 рейсов, 29 самолетов вылетели.

Меры введены для обеспечения безопасности и организации воздушного движения в период прибытия и отбытия делегаций, участвующих в саммите НАТО