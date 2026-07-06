Аэропорт Анкары приостановит работу из-за саммита НАТО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международный аэропорт "Эсенбога" в Анкаре приостановит прием и отправку гражданских рейсов на восемь часов 7 июля с 10:00 до 18:00 из-за проведения саммита НАТО.
- Аналогичные меры ожидаются в среду с 14:00 до 21:00.
- Саммит НАТО пройдет в Анкаре 7–8 июля, в турецкую столицу прибудут лидеры государств-членов альянса и представители стран-партнеров.
АНКАРА, 6 июл – РИА Новости. Международный аэропорт "Эсенбога" в Анкаре во вторник на девять часов приостановит прием и отправку гражданских рейсов в связи с проведением саммита НАТО, сообщили РИА Новости в воздушной гавани.
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"Все рейсы, запланированные на прилет и вылет из аэропорта "Эсенбога" с 10.00 до 18.00 (совпадает с мск - ред.) 7 июля, отменены в связи с проведением саммита НАТО", — сообщили в аэропорту.
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В этот период гражданские рейсы принимать и отправлять не будут. Аналогичные меры ожидаются в среду с 14.00 до 21.00.
При этом в аэропорту затруднились уточнить, сколько именно рейсов будет отменено. Вместе с тем, по данным подсчета РИА Новости, в минувший вторник с 10 до 18 часов аэропорт "Эсенбога" принял 30 рейсов, 29 самолетов вылетели.
Меры введены для обеспечения безопасности и организации воздушного движения в период прибытия и отбытия делегаций, участвующих в саммите НАТО.
Саммит НАТО пройдет в Анкаре 7–8 июля. В турецкую столицу прибудут лидеры государств — членов альянса, а также представители стран-партнеров. В рамках подготовки к мероприятию власти усилили меры безопасности, ввели ограничения на движение транспорта и временно изменили режим работы аэропорта "Эсенбога" для обеспечения приема официальных делегаций.
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