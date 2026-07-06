Рейтинг@Mail.ru
СК уточнил статус матери девочки, погибшей в Ачинске - РИА Новости, 06.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:34 06.07.2026 (обновлено: 13:57 06.07.2026)
СК уточнил статус матери девочки, погибшей в Ачинске

Мать погибшей в Ачинске 5-летней девочки разыскивают как без вести пропавшую

© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Пропавшая жительница Ачинска
Пропавшая жительница Ачинска - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Пропавшая жительница Ачинска
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мать погибшей в Ачинске пятилетней девочки разыскивают как без вести пропавшую, сообщили в СК.
КРАСНОЯРСК, 6 июл — РИА Новости. Мать погибшей в Ачинске пятилетней девочки разыскивают как без вести пропавшую, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК России.
"Она не подозреваемая", — уточнили в ведомстве.
Работа СК РФ на месте обнаружения тела девочки в Ачинске - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
Семья девочки, погибшей в Ачинске, является благополучной, заявили в СК
5 июля, 16:31
Как рассказали агентству в силовых структурах, женщина имеет психическое расстройство и наблюдается у специалистов.
Мать с дочерью пропали в Ачинске 27 июня. Накануне тело девочки нашли на железнодорожной насыпи. По словам ее отца и мужа разыскиваемой, супруга и раньше могла самовольно уйти из дома, но он об этом никуда не сообщал. Сегодня ее объявили в федеральный розыск. К поискам привлекли 100 сотрудников полиции и 30 волонтеров.
Возбуждено уголовное дело.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
Причина смерти девочки из Ачинска станет известна через месяц
5 июля, 16:14
 
ПроисшествияАчинскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала