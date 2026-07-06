СК уточнил статус матери девочки, погибшей в Ачинске

Краткий пересказ от РИА ИИ Мать погибшей в Ачинске пятилетней девочки разыскивают как без вести пропавшую, сообщили в СК.

КРАСНОЯРСК, 6 июл — РИА Новости. Мать погибшей в Ачинске пятилетней девочки разыскивают как без вести пропавшую, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК России.

"Она не подозреваемая", — уточнили в ведомстве.

Как рассказали агентству в силовых структурах, женщина имеет психическое расстройство и наблюдается у специалистов.

Мать с дочерью пропали в Ачинске 27 июня. Накануне тело девочки нашли на железнодорожной насыпи. По словам ее отца и мужа разыскиваемой, супруга и раньше могла самовольно уйти из дома, но он об этом никуда не сообщал. Сегодня ее объявили в федеральный розыск. К поискам привлекли 100 сотрудников полиции и 30 волонтеров.