В Челябинске мужчина сжег паспорт в баре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Сотрудники полиции проводят проверку данных о том, что житель Челябинска на спор сжег свой паспорт в баре, личность молодого человека устанавливается, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.