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В США не менее 25 человек умерли из-за жары - РИА Новости, 05.07.2026
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08:15 05.07.2026
В США не менее 25 человек умерли из-за жары

В США не менее 25 человек умерли из-за рекордно сильной жары

© РИА Новости / Павел Быков | Перейти в медиабанкВид Нью-Йорка
Вид Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Павел Быков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Не менее 25 человек скончались в США, вероятно, из-за сильной жары, из них 22 — в штате Нью-Джерси.
  • Температура воздуха в Вашингтоне в День независимости США поднялась до 38,8 градуса по Цельсию, побив рекорд более чем 100-летней давности.
  • Из-за экстремальной жары и штормовой погоды в субботу не менее 840 тысяч домохозяйств в США оказались обесточены.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Не менее 25 человек скончались в США, вероятно, из-за сильной жары, из них 22 - в штате Нью-Джерси, сообщает телеканал NBC.
В воскресенье телеканал ABC сообщил, что температура воздуха в Вашингтоне в День независимости США поднялась до 38,8 градуса по Цельсию, побив рекорд более чем 100-летней давности.
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"Рекордная жара, как полагают, стала причиной 25 смертей (в регионах - ред.) от Глубокого Юга до Среднего Запада и Восточного побережья", - говорится в сообщении.
Ссылаясь на представителя минздрава Нью-Джерси Далью Эвейс, NBC сообщает, что число смертей, вызванных жарой в штате, за субботу возросло с 19 до 22. Кроме того, одна смерть, частично вызванная жарой, была зафиксирована в штате Иллинойс, еще две - в штате Миссисипи.
В ряде регионов США наблюдается сильная жара и штормовая погода, которые влияют на устойчивость энергосетей в штатах. В Нью-Йорке в четверг температура воздуха поднялась до 38 градусов, из-за чего в городе начал плавиться асфальт. Ряд других городов на Восточном побережье Соединенных Штатов отменили или перенесли праздничные мероприятия, посвященные Дню независимости, из-за аномальной жары. В субботу не менее 840 тысяч домохозяйств в США оказались обесточены на фоне экстремальной жары и штормовой погоды.
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