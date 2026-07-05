В США не менее 25 человек умерли из-за жары

Ссылаясь на представителя минздрава Нью-Джерси Далью Эвейс, NBC сообщает, что число смертей, вызванных жарой в штате, за субботу возросло с 19 до 22. Кроме того, одна смерть, частично вызванная жарой, была зафиксирована в штате Иллинойс, еще две - в штате Миссисипи.

В ряде регионов США наблюдается сильная жара и штормовая погода, которые влияют на устойчивость энергосетей в штатах. В Нью-Йорке в четверг температура воздуха поднялась до 38 градусов, из-за чего в городе начал плавиться асфальт. Ряд других городов на Восточном побережье Соединенных Штатов отменили или перенесли праздничные мероприятия, посвященные Дню независимости, из-за аномальной жары. В субботу не менее 840 тысяч домохозяйств в США оказались обесточены на фоне экстремальной жары и штормовой погоды.