"Помогите, пожалуйста". Зеленский устроил истерику после российских ударов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский потребовал от западных стран предоставить Украине ракеты для систем ЗРК Patriot.
- Российские войска в ночь на четверг нанесли массированный удар по инфраструктуре ОПК и ТЭК в Киеве и области, а также по аэродромам ВСУ в нескольких областях Украины.
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский во время обращения к Парламентской ассамблее ОБСЕ вновь потребовал от западных стран ракет для систем ЗРК Patriot.
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"Украина критически нуждается в ракетах-перехватчиках для систем Patriot. И все мы знаем, что у наших партнеров они есть. <…> Пожалуйста, помогите сделать это возможным", — приводит его слова "Укринформ".
В июне газета New York Times писала, что Украина испытывает острую нехватку ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot. Зеленский в начале июня признавал, что украинская ПВО не может справиться с баллистическими ракетами.