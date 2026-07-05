Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским формированиям в Харьковской области и ДНР.
- Потери противника составили более 220 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 17 автомобилей и пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российская группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским формированиям в Харьковской области и ДНР, противник потерял более 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Всего в полосе ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили более 220 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 17 автомобилей и пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Кутьковки, Нижнего Соленого, Пристена в Харьковской области и Щурово в ДНР.
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22 июня 2022, 17:18