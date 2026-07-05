Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ потеряли свыше 220 военных и боевую бронированную машину за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки.
- Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике ВСУ в нескольких районах Донецкой Народной Республики.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. ВСУ потеряли свыше 220 военных, боевую бронированную машину за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ.
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, аэромобильной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Краматорск, Николаевка, Ореховатка, Першомарьевка и Славянск Донецкой Народной Республики, отметили в ведомстве.
"За сутки противник потерял свыше 220 военнослужащих, боевую бронированную машину, 15 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке.
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22 июня 2022, 17:18