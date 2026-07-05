В Днепропетровске прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Днепропетровске (Украине) прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал «Общественное».
- По информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области воздушную тревогу не объявляли.
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровске на Украине, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"В Днепре (до переименования украинскими властями Днепропетровск – ред.) слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области воздушную тревогу не объявляли.
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