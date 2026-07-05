На Сицилии из-за извержения Этны закрыли аэропорт

По данным итальянского Национального института геофизики и вулканологии (INGV), около 08.45 мск) из жерла на восточном склоне кратера Вораджин, одного из четырех вершинных кратеров Этны, начались выбросы вулканического пепла, которые примерно через час значительно усилились. Над вершиной Этны сформировалось облако высотой около 1,5 километра, которое смещается в южном направлении под воздействием ветра.