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На Сицилии из-за извержения Этны закрыли аэропорт - РИА Новости, 05.07.2026
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21:55 05.07.2026
На Сицилии из-за извержения Этны закрыли аэропорт

РИА Новости: аэропорт на Сицилии приостановил прием рейсов из-за активности Этны

© AP Photo / Salvatore AllegraИзвержение вулкана Этна на острове Сицилия, Италия
Извержение вулкана Этна на острове Сицилия, Италия - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© AP Photo / Salvatore Allegra
Извержение вулкана Этна на острове Сицилия, Италия. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аэропорт города Катания на Сицилии приостановил прием рейсов из-за активности вулкана Этна.
  • Все вечерние и ночные рейсы, прибывающие в Катанию, временно приостановлены до 5:00 утра 6 июля, вылеты разрешены.
  • Пассажирам рекомендовано уточнять статус своих рейсов у авиакомпаний перед поездкой в аэропорт.
РИМ, 5 июл – РИА Новости. Аэропорт города Катания на Сицилии приостановил прием рейсов из-за активности вулкана Этна, сообщила компания-оператор SAC в заявлении, поступившем в РИА Новости.
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"В связи с вулканической активностью сегодня, в воскресенье, 5 июля, и изменением направления ветра, зона, соответствующая юго-западному облаку (сектор C1), закрыта до 5.00 утра завтрашнего дня, 6 июля. В результате все вечерние и ночные рейсы, прибывающие в Катанию, временно приостановлены. Вылеты самолетов, находящихся в аэропорту, разрешены", - говорится в сообщении.
Ранее SAC предупредила, что из-за развития извержения Этны и распространения в атмосфере облака вулканического пепла ограничения на выполнение рейсов в аэропорту Катании могут оперативно изменяться. Пассажирам рекомендовано перед поездкой в аэропорт уточнять статус своих рейсов у авиакомпаний. Утром в воскресенье SAC сообщала о закрытии для прилетов воздушного пространства с южного сектора B1.
По данным итальянского Национального института геофизики и вулканологии (INGV), около 08.45 мск) из жерла на восточном склоне кратера Вораджин, одного из четырех вершинных кратеров Этны, начались выбросы вулканического пепла, которые примерно через час значительно усилились. Над вершиной Этны сформировалось облако высотой около 1,5 километра, которое смещается в южном направлении под воздействием ветра.
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В миреЭтна (вулкан)КатанияСицилияИталия
 
 
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