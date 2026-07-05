В Горловке два мирных жителя пострадали при атаке дрона ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Калининском районе Горловки в ДНР ранены два мирных жителя.
- Атака была совершена с использованием дрона вооруженных формирований Украины.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в результате атаки ВСУ в Калининском районе Горловки в ДНР, сообщил мэр Иван Приходько.
"В результате атаки дрона ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) в Калининском районе Горловки ранены два мирных жителя", - написал он в канале на платформе "Макс".
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22 июня 2022, 17:18